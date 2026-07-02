Renunció la Subcomisión de Fútbol de Gimnasia y Tiro y cuestionaron a la presidencia

La crisis en el fútbol profesional de Gimnasia y Tiro sumó un nuevo capítulo. Los miembros de la Subcomisión de Fútbol presentaron su renuncia y dieron por finalizada una etapa de seis años y medio de trabajo dentro de la institución.

A través de un comunicado, los ahora exintegrantes de la Subcomisión explicaron que la decisión fue “profundamente meditada” y que llegó después de meses de advertencias, pedidos de reuniones y propuestas para intentar encontrar soluciones a la delicada situación económica que atraviesa el fútbol profesional.

El principal cuestionamiento estuvo dirigido a la Presidencia del club, a la que le atribuyeron falta de atención, respuestas y comunicación ante los reiterados planteos realizados en los últimos meses. Según remarcaron, permanecieron en funciones por responsabilidad y amor al club, pero entendieron que continuar significaba convalidar una realidad sobre la que ya no tenían capacidad de incidencia.

En el escrito también hicieron referencia al malestar expresado por el plantel profesional. Si bien señalaron que comprenden la situación de los jugadores, rechazaron los términos “desidia” y “abandono” utilizados en otro comunicado, al sostener que la Subcomisión estuvo presente ante cada requerimiento de futbolistas y cuerpos técnicos.

Además, aclararon un punto central: la Subcomisión tenía a su cargo la planificación y el desarrollo del fútbol en sus distintas áreas, así como la búsqueda de sponsors y apoyos económicos externos para fortalecer el presupuesto. Sin embargo, remarcaron que la administración de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones económicas correspondían a las autoridades del club.

Los renunciantes también repasaron los logros obtenidos desde diciembre de 2019, cuando asumieron la tarea de reorganizar el fútbol del club. Entre ellos mencionaron el crecimiento de la escuelita, que pasó de 70 a más de 420 niños; la recuperación del fútbol femenino, hoy con cerca de 100 jugadoras en competencia; el fortalecimiento de las divisiones inferiores y la participación en el Torneo Juvenil del Consejo Federal.

En el plano profesional, recordaron que tomaron la conducción tras el descenso de 2019 y destacaron el ascenso al Federal A en la temporada 2020/21, el ascenso a la Primera Nacional en 2023, las clasificaciones a los octogonales de 2024 y 2025, y seis participaciones consecutivas en la Copa Argentina.

También enumeraron obras realizadas en la sede de Vicente López, el estadio Michel Torino y el predio de Limache, entre ellas refacciones de vestuarios, baños, cabinas de prensa, palco oficial, mejoras en el sistema de riego, lavandería para inferiores, consultorio de kinesiología y obras en el albergue del club.

“Nuestra renuncia no responde a un hecho aislado, sino a una situación reiterada sin respuestas institucionales frente a los problemas planteados”, expresaron en el comunicado.

La salida de la Subcomisión profundiza el escenario de tensión interna en Gimnasia y Tiro, en medio de los reclamos económicos del plantel profesional y las diferencias expuestas con la conducción institucional del club.