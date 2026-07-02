En Salta más del 80% de la población objetivo fue inmunizada contra la gripe

El Ministerio de Salud Pública informó que, desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe, el 11 de marzo, ya se han aplicado y registrado 209.776 dosis antigripales en la provincia.

Esta cifra representa el 83,91% del total de los grupos habilitados para darse este inmunizante, estimado en 250 mil personas.

En relación con la población objetivo, hasta el 1 de julio, se vacunó la totalidad del personal de salud, el 76,5% de embarazadas, el 72,3% de bebés de entre 6 y 24 meses con una dosis y el 54,8% con la segunda dosis.

Además, se administraron 71.608 dosis a mayores de 65 años y 86.601 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.

La jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, explicó que “las vacunas se encuentran disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Es importante que las personas que forman parte de los grupos de riesgo se la apliquen”. Agregó que, “la cobertura en pacientes pediátricos sigue siendo baja, por ello instamos a las familias a llevar a los bebés de 6 a 24 meses a los vacunatorios para iniciar o completar esquema, para garantizar la protección de los niños en épocas donde la circulación viral suele aumentar”.

Situación epidemiológica

Según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, desde el 1 de enero y hasta el 20 de junio, en Salta se notificaron 15.437 casos de síndrome gripal.

Los virus que circulan son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rhinovirus y adenovirus.

El rango etario más afectado en este periodo es el comprendido entre los 5 y 9 años, con 2502 casos, lo que representa el 16,2% del total; seguido por los adolescentes de 10 a 14 años, con 1994 casos; y por los jóvenes de 25 a 34 años, con 1834 casos.

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que, en la semana epidemiológica 24, comprendida entre el 14 y el 20 de junio, hubo 182 pacientes hospitalizados en la provincia y dos de ellos requirieron de internación en unidad de cuidados intensivos.

Desde el inicio del año, se han hospitalizado 1950 pacientes, es decir, el 12,6% de los positivos notificados. Capital, Anta, San Martín y Orán son los departamentos que mayor internación han registrado.

Prevención

El Ministerio de Salud Pública brinda una serie de consejos orientados a prevenir enfermedades respiratorias.

Es recomendable lavar frecuentemente las manos con agua y jabón: antes de comer, después de ir al baño o asistir a un niño o adulto en el cambio de pañales, luego de toser, estornudar, limpiarse la nariz, manipular basura y otras acciones de la vida cotidiana.

También, se aconseja cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otros.

Ventilar todos los ambientes del hogar diariamente. A pesar de las bajas temperaturas, es necesario realizar este procedimiento para eliminar los virus y bacterias que se acumulan en la casa.

Es fundamental tener al día las vacunas contempladas en el Calendario Nacional. Además, los pacientes pediátricos deben visitar periódicamente al médico para realizar controles de rutina, lo que permite saber cómo está creciendo y desarrollándose el niño.

En cuanto a la alimentación del bebé, es primordial la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, y luego continuar hasta los dos años o más con una alimentación complementaria adecuada.