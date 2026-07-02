La industria salteña paraliza su producción por la restricción total del suministro de gas

Desde las 6 de la mañana de este jueves, las industrias de Salta enfrentan una restricción del 100% en el suministro de gas natural de red, luego de haber operado los últimos tres días con un recorte del 50%. Así lo confirmó a El Tribuno Julio Fazio, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), quien además es directivo en Cerámica Salteña, una de las empresas más representativas del sector productivo provincial.

"Hace tres días estábamos con restricción al 50%. Y desde hoy a las 6 de la mañana estamos con restricción al 100%, o sea que tenemos que llevar nuestros procesos productivos a cero", explicó Fazio.

La medida alcanza a todo el norte, incluida la minería

Según precisó el dirigente empresarial, la restricción no es exclusiva de Salta capital ni de un sector en particular. "Esto es transversal a todas las empresas", afirmó, y aclaró que la situación se replica en Jujuy y Tucumán. El corte también impacta en las compañías mineras que utilizan gas natural en sus procesos productivos.

El gas spot cuadruplica el precio de red

Ante la restricción, la única alternativa para sostener la producción es recurrir al mercado spot de gas, con valores muy superiores a los habituales. "El gas que está liberado en este momento ronda hoy los US$ 18 por millón de BTU, cuando el gas que estamos consumiendo actualmente está a US$ 4,5", detalló Fazio.

Frente a esa diferencia, cada empresa debe evaluar individualmente si sostiene su proceso productivo pagando ese sobreprecio o si opta por detener la producción. "Cada empresa deberá tomar la decisión sobre su proceso productivo, a ver cómo lo sostiene, si para o no para", señaló el vicepresidente de la UIS.

Cerámica Salteña, el caso testigo

Como ejemplo de esa disyuntiva, Fazio expuso la situación de su propia empresa. "A nosotros hoy nos resulta prohibitivo pagar esos valores, con lo cual la decisión es directamente parar", indicó.

La medida se conoció recién anoche. "Esto se comunicó ayer a las 9 de la noche. Hoy a la mañana, desde la Unión Industrial estamos empezando a contactar a nuestros socios para ver qué determinación toman", agregó.

El dirigente remarcó que frenar un proceso productivo como el de una industria cerámica no es una decisión sencilla ni inmediata, dado que reactivarlo posteriormente demanda tiempo. En ese marco, explicó que una gestión conjunta entre el gobierno provincial y el gobierno nacional permitió que la empresa Refinor liberara al sistema una cantidad adicional de gas, del orden de los 450.000 metros cúbicos diarios, lo que cubre aproximadamente un tercio de la demanda industrial del norte.

Cerámica Salteña logró contratar el 30% de su demanda diaria a través de ese gas adicional, lo que le permite mantener el horno encendido a mínimo en lugar de apagarlo por completo mientras dure la restricción. Sin embargo, aclaró que ese gas comercializado por Refinor tiene un valor equivalente al doble del precio de red habitual.

Ante el freno de la producción, las empresas están además reorganizando sus plantillas de personal. "Elegimos parar y negociamos con nuestra gente para hacer tareas de mantenimiento, ver quién tiene vacaciones y si se las puede tomar", detalló Fazio, quien describió el proceso como "toda una ingeniería de la situación para generar el menor daño posible ante esta falta de gas".

Las obras que podrían destrabar el conflicto para el invierno 2027

Consultado sobre una solución estructural al problema, vinculada a la demanda del norte argentino por la llegada del gas de Vaca Muerta, Fazio confirmó que existen dos obras en ejecución. "Hoy hay dos obras en curso importantes: una ampliación que está haciendo la empresa TGS para aumentar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, y después hay que terminar las obras de las plantas compresoras para generar la reversión del gasoducto del norte", explicó.

Según el dirigente, resolver primero el cuello de botella hacia Buenos Aires es un paso necesario antes de poder garantizar mayor caudal hacia el norte del país. La expectativa del sector es que ambas obras estén finalizadas durante el próximo año, lo que permitiría reducir el estrés que hoy sufre el sistema de cara al invierno de 2027.

En ese sentido, Fazio remarcó el pedido formal que realizan desde las uniones industriales de Salta y de todo el norte grande. "Lo que hoy nos quedó por pedir, tanto desde la Unión Industrial de Salta como de todo el norte grande, a nuestros gobiernos provinciales, a nuestros senadores y diputados, es que hagan las gestiones para que estas obras queden terminadas para el año que viene, para que el invierno del 2027 no sea como el que estamos viviendo", concluyó.

Fuente: El Tribuno