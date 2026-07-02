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Se dio acuerdo para designar a Gaspar Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces

El Senado tras el dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones y luego de la entrevista correspondiente, aprobó la designación del aún ministro de Seguridad en el cargo que estaba vacante tras el fallecimiento de Mirtha Lapad.

Salta Hoy

02 / 07 / 2026

 

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El Senado provincial dio acuerdo para la designación del Dr. Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces de la Provincia, luego de que el pliego enviado por el Poder Ejecutivo completara las instancias previstas en la Cámara alta.

La definición llegó tras el dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, donde el ministro de Seguridad fue entrevistado como parte del procedimiento legislativo correspondiente para este tipo de cargos.

El cargo de Asesor General de Incapaces se encontraba vacante tras el fallecimiento de Mirtha Lapad, por lo que el Ejecutivo provincial avanzó con la postulación de Solá Usandivaras para ocupar ese lugar dentro del Ministerio Público.

Con el acuerdo otorgado por el Senado, quedó habilitada la designación formal de Gaspar Solá Usandivaras en el cargo quien ahora deberá presentar su renuncia como ministro de Seguridad de la Provincia. 

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