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España goleó a Austria y dice presente en los 8vos de final

La "Furia Roja" se impuso por 3 a 0 ante el "Das Team" con los goles de Mikel Oyarzabal en dos ocasiones y Pedro Porro, lo que le permite acceder a la próxima instancia de la copa del mundo.

Deportes

02 / 07 / 2026

 

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En un duelo clave, España le ganó tres a cero a Austria por los 16vos de final del Mundial 2026. La Roja, que pasó como puntera de su zona, se puso en ventaja ante los austríacos por el tanto de Mikel Oyarzábal, mientras que Pedro Porro aumentó la ventaja y nuevamente Oyarzábal sentenció el partido marcando el tercero para los ibéricos, y así logran avanzar a la siguiente ronda. 

Con esta victoria, España en 8vos de final jugará con el ganador del choque europeo, entre Portugal y Croacia, el lunes 6 de julio, en Dallas.

Foto: ANAS | 4K (Red Social x) 

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