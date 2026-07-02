España goleó a Austria y dice presente en los 8vos de final

En un duelo clave, España le ganó tres a cero a Austria por los 16vos de final del Mundial 2026. La Roja, que pasó como puntera de su zona, se puso en ventaja ante los austríacos por el tanto de Mikel Oyarzábal, mientras que Pedro Porro aumentó la ventaja y nuevamente Oyarzábal sentenció el partido marcando el tercero para los ibéricos, y así logran avanzar a la siguiente ronda.

Con esta victoria, España en 8vos de final jugará con el ganador del choque europeo, entre Portugal y Croacia, el lunes 6 de julio, en Dallas.

Foto: ANAS | 4K (Red Social x)