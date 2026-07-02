Scaloni pidió respeto por Cabo Verde y De Paul avisó: “No nos vamos a guardar nada”

La Selección argentina ultima detalles para el cruce de este viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y en la previa Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul dejaron definiciones fuertes en conferencia de prensa. El entrenador pidió máxima seriedad ante un rival que fue una de las sorpresas del torneo, mientras que el mediocampista fue tajante al hablar de la mentalidad del plantel: “No nos vamos a guardar nada”.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y tendrá carácter eliminatorio: el que gane avanzará a octavos de final y el que pierda se despedirá del Mundial. En ese contexto, Scaloni remarcó que el margen de error es mínimo y que esta etapa exige otro nivel de concentración. “El que pierde se vuelve”, fue una de las ideas centrales que dejó el técnico al analizar el cruce.

Lejos de subestimar a Cabo Verde, Scaloni sostuvo que el seleccionado africano no llegó a esta instancia por casualidad. El entrenador recordó que se mantuvo invicto en la fase de grupos y que compitió ante rivales de peso como España, Uruguay y Arabia Saudita. Además, destacó su orden defensivo, su capacidad para cerrar los pases interiores y su peligro cuando sale de contra.

“Estamos ilusionados como todo el mundo, pero tenemos un rival al que respetar”, expresó Scaloni, en una frase que sintetiza el tono de la conferencia. La Selección llega con el impulso de una fase de grupos sólida, pero el cuerpo técnico busca evitar cualquier clima de exceso de confianza frente a un equipo que se ganó su lugar entre los mejores del torneo.

En la misma línea, De Paul reforzó el mensaje competitivo del plantel. El mediocampista aseguró que, sin importar el rival o la instancia, cada vez que los jugadores se ponen la camiseta argentina deben entregarse por completo. “Vestir esta camiseta, 10 minutos, 90 o lo que toque, hay que vaciarse”, remarcó el jugador, que se perfila como una pieza clave para el duelo de eliminación directa.

De Paul también habló del hambre competitivo que mantiene el grupo después de haber ganado el Mundial de Qatar. Según el volante, el plantel conserva las mismas ganas de ir por otro objetivo grande y sabe que ya no alcanza con lo conseguido. En ese sentido, remarcó que ser campeón del mundo le dio experiencia al equipo, pero no le quitó ambición.

Otro de los temas de la conferencia fue Lionel Messi. Scaloni fue consultado por la aparente dependencia ofensiva de la Selección, ya que Leo viene siendo determinante en el torneo. El entrenador defendió el funcionamiento colectivo y explicó que Argentina genera situaciones con distintos futbolistas, más allá de que Messi sea el nombre que más aparece en el marcador.

El técnico también evitó anticipar cómo administrará los minutos del capitán si el partido se extiende o si el desarrollo exige un esfuerzo mayor. Señaló que dependerá del trámite del encuentro y de cómo se sienta Messi durante el juego. Reuters recordó que el rosarino no fue titular en el último partido de la fase de grupos y que se espera su regreso al once inicial para el cruce ante Cabo Verde.

Scaloni también se refirió al calor y la humedad de Miami. Si bien aclaró que las condiciones serán iguales para ambos equipos, admitió que, desde el punto de vista del espectáculo, el partido podría haberse jugado en horario nocturno. De todos modos, remarcó que Argentina deberá adaptarse y jugar el encuentro en las condiciones que le toquen.

El apoyo de los hinchas argentinos también fue parte de la conferencia. Scaloni valoró la presencia masiva que se espera en Miami y aseguró que el aliento no representa una presión para el plantel, sino un refuerzo anímico. Para el entrenador, los futbolistas se sienten también como hinchas cuando se ponen la camiseta de la Selección.

De Paul, por su parte, volvió a mostrar su costado más emocional al hablar de Messi y de Scaloni. Sobre el capitán, dijo que se considera afortunado por la amistad que tiene con él. Sobre el entrenador, destacó una enseñanza que marcó al grupo: entender que detrás de cada futbolista hay una persona, con problemas, alegrías, frustraciones y responsabilidades.

El DT también fue consultado por los candidatos al título. En su análisis, mencionó a Francia y Brasil como selecciones que están muy bien, pero también incluyó a México, Colombia, Portugal, España e Inglaterra entre los equipos que pueden estar en la pelea. Para Scaloni, el nuevo formato no cambia demasiado la esencia del torneo, aunque sí agrega un partido más en el camino hacia las instancias finales.

En cuanto al equipo, Scaloni no confirmó públicamente la formación titular y dejó en claro que primero se la comunicará a los jugadores. Entre las incógnitas aparecen decisiones puntuales en defensa y ataque, aunque el regreso de Messi al equipo inicial aparece como uno de los movimientos esperados para un partido que Argentina afrontará con la seriedad de una final.

Con ese escenario, la Selección argentina llega al duelo frente a Cabo Verde entre la ilusión de seguir avanzando y la advertencia de no mirar más allá del próximo partido. Scaloni pidió respeto, De Paul prometió entrega total y el equipo campeón del mundo buscará dar otro paso en Miami para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.