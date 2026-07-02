El Materno Infantil entre los hospitales mejor equipados de América Latina

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) fue reconocido, por séptimo año consecutivo, entre los hospitales mejor equipados de América Latina al integrar el ranking HospiRank 2026, elaborado por Global Health Intelligence (GHI), la principal empresa de inteligencia de mercado del sector salud en la región.

En esta edición, el HPMI se posicionó en tres categorías estratégicas: capacidad hospitalaria, equipamiento para diagnóstico primario y equipamiento oncológico, consolidándose como un referente regional en infraestructura tecnológica para la atención de alta complejidad.

El ranking HospiRank evalúa hospitales públicos y privados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, a partir de una base de datos de más de 22.000 instituciones sanitarias. La clasificación se elabora sobre información verificada sobre el equipamiento instalado y reportado por los propios establecimientos.

El director de Perinatología del Hospital Público Materno Infantil, Héctor Carpio, destacó que "este reconocimiento refleja el compromiso permanente del hospital con la incorporación y actualización de tecnología para garantizar una atención de alta complejidad a madres, niños y adolescentes de toda la provincia".

El reconocimiento alcanzado responde a la capacidad instalada del hospital, que cuenta con un importante número de camas y quirófanos, así como a la disponibilidad de equipamiento para diagnóstico por imágenes y estudios complementarios, entre ellos equipos de radiología, ecografía y electrocardiografía. Asimismo, se destaca por su infraestructura destinada al diagnóstico y tratamiento oncológico.

Esta tecnología permite al equipo de salud realizar diagnósticos más precisos, optimizar los tratamientos y ofrecer una atención de mayor calidad y seguridad a los pacientes. A ello se suma la tarea permanente del Servicio de Bioingeniería, responsable del mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos, garantizando su disponibilidad para la atención diaria.

El aporte de la Fundación

La Fundación del Hospital Público Materno Infantil cumple un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del establecimiento. En un contexto de restricciones presupuestarias, sostiene la adquisición de equipamiento de alta complejidad mediante recursos obtenidos a través de eventos solidarios y aportes voluntarios de la comunidad.

En los últimos meses, la Fundación incorporó al hospital un ecógrafo oftalmológico, un ecógrafo portátil para Neonatología, un ecógrafo cardiológico portátil y dos electrocardiógrafos destinados al Servicio de Cardiología.