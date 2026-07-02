Orán: El lunes se conocerá el veredicto en el juicio por el homicidio de un puestero rural

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el hombre de 31 años es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.

Según lo previsto por el Tribunal, este jueves 2 de julio, finalizaron sus alegatos los abogados defensores. Todos solicitaron la absolución de sus representados.

Los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, pasaron a deliberar y se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 6 de julio para dar lugar a las últimas palabras de los acusados y al finalizar la jornada, darán a conocer el veredicto.

El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas.