Un automóvil chocó contra la pared de una vivienda
Ocurrió hoy alrededor de las 8:00 en la zona oeste de la ciudad, en las inmediaciones de las calles Guerra Gaucha y Pasaje Huaytiquina, cerca del Templete de San Cayetano.
Salta Hoy
02 / 07 / 2026
La conductora, una mujer de 40 años, se dirigía hacia el centro de la ciudad en un Renault Sandero, cuando según se estima, sufrió una falla en los frenos mientras descendía.
Para evitar perder por completo el control del vehículo o causar un siniestro mayor, decidió realizar una maniobra controlada y chocar intencionalmente contra la pared de una casa.
Afortunadamente, la mujer solo sufrió lesiones leves.
Fue trasladada por precaución al Hospital San Bernardo para una mejor valoración, mientras se esperaba el retiro del automóvil de la vía pública.