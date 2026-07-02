 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un automóvil chocó contra la pared de una vivienda

Ocurrió hoy alrededor de las 8:00 en la zona oeste de la ciudad, en las inmediaciones de las calles Guerra Gaucha y Pasaje Huaytiquina, cerca del Templete de San Cayetano.

Salta Hoy

02 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La conductora, una mujer de 40 años, se dirigía hacia el centro de la ciudad en un Renault Sandero, cuando según se estima, sufrió una falla en los frenos mientras descendía.

Para evitar perder por completo el control del vehículo o causar un siniestro mayor, decidió realizar una maniobra controlada y chocar intencionalmente contra la pared de una casa.

Afortunadamente, la mujer solo sufrió lesiones leves. 

Fue trasladada por precaución al Hospital San Bernardo para una mejor valoración, mientras se esperaba el retiro del automóvil de la vía pública.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO