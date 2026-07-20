La Selección regresa al país tras el subcampeonato mundial
Luego de caer ante España en la final del Mundial 2026, una parte de la delegación argentina despegó desde Nueva York y llegará a Ezeiza cerca de las 18:30 bajo un fuerte operativo de seguridad.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
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Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecen en Miami, mientras que otros futbolistas volaron directo a sus clubes.
Desde la AFA confirmaron que no habrá festejos oficiales ni visita a la Casa Rosada, mientras que el futuro de Scaloni quedó en suspenso al declarar que cumplirá su contrato hasta diciembre y luego evaluará su continuidad.