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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Selección regresa al país tras el subcampeonato mundial

Luego de caer ante España en la final del Mundial 2026, una parte de la delegación argentina despegó desde Nueva York y llegará a Ezeiza cerca de las 18:30 bajo un fuerte operativo de seguridad.

Salta Hoy

20 / 07 / 2026

 

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Lionel Messi y Rodrigo De Paul permanecen en Miami, mientras que otros futbolistas volaron directo a sus clubes.

Desde la AFA confirmaron que no habrá festejos oficiales ni visita a la Casa Rosada, mientras que el futuro de Scaloni quedó en suspenso al declarar que cumplirá su contrato hasta diciembre y luego evaluará su continuidad.

 

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