Emiten alerta amarilla por viento zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

La zona de cobertura por viento zonda comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El área puede ser afectada por viento caliente con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Por otro lado, el organismo advirtió por vientos intensos para la mañana, tarde y noche de este lunes, en la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.