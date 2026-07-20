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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Emiten alerta amarilla por viento zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

Será esta tarde en los Valles y durante toda la jornada en la Puna, precisó el Servicio Meteorológico Nacional.

Salta Hoy

20 / 07 / 2026

 

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La zona de cobertura por viento zonda comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El área puede ser afectada por viento caliente con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. 

Por otro lado, el organismo advirtió por vientos intensos para la mañana, tarde y noche de este lunes, en la zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. 

 

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