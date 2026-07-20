España se coronó campeón del mundo tras vencer 1 a 0 a Argentina en el alargue
La Selección Argentina no pudo conseguir el bicampeonato mundial al caer por la mínima ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Tras resistir gran parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni cayó en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.
A pesar de la derrota, la Albiceleste —con Lionel Messi jugando su tercera final mundialista— cerró una etapa histórica manteniéndose en lo más alto del fútbol internacional.