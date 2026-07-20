España se coronó campeón del mundo tras vencer 1 a 0 a Argentina en el alargue

Tras resistir gran parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni cayó en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.

A pesar de la derrota, la Albiceleste —con Lionel Messi jugando su tercera final mundialista— cerró una etapa histórica manteniéndose en lo más alto del fútbol internacional.



