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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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España se coronó campeón del mundo tras vencer 1 a 0 a Argentina en el alargue

La Selección Argentina no pudo conseguir el bicampeonato mundial al caer por la mínima ante España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium.

Salta Hoy

20 / 07 / 2026

 

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Tras resistir gran parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, el equipo de Lionel Scaloni cayó en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.

A pesar de la derrota, la Albiceleste —con Lionel Messi jugando su tercera final mundialista— cerró una etapa histórica manteniéndose en lo más alto del fútbol internacional.


 

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