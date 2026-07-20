Mejoran los números: Solo 45 conductores dieron positivo al test de alcoholemia

Las tareas preventivas fueron desplegadas en puntos estratégicos ante el desarrollo de una gran cantidad de eventos deportivos, culturales y de esparcimiento.

Los controles se llevaron a cabo desde el viernes a las 22:00 hasta hoy a las 7:00 de la mañana, donde se fiscalizaron más de 7.100 vehículos.

Se detectaron 739 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Además los uniformados realizaron 4.773 test de alcoholemia, y multaron a 45 conductores que dieron positivo, explicó el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía.