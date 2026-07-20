Mejoran los números: Solo 45 conductores dieron positivo al test de alcoholemia
Es el balance que arrojaron este fin de semana los controles viales realizados por la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
Las tareas preventivas fueron desplegadas en puntos estratégicos ante el desarrollo de una gran cantidad de eventos deportivos, culturales y de esparcimiento.
Los controles se llevaron a cabo desde el viernes a las 22:00 hasta hoy a las 7:00 de la mañana, donde se fiscalizaron más de 7.100 vehículos.
Se detectaron 739 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
Además los uniformados realizaron 4.773 test de alcoholemia, y multaron a 45 conductores que dieron positivo, explicó el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía.