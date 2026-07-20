Incendios forestales en Salta capital y el Valle de Lerma consumieron 830 hectáreas

Desde el viernes pasado, al operativo integral de emergencia lo llevan adelante la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios y de la Policía, y personal de Defensa Civil.

También actúan organismos y empresas que hacen de apoyo logístico, facilitando el suministro de agua y otros elementos críticos.

El sector más perjudicado fue la zona sur de Salta Capital, junto con diversos puntos del Valle de Lerma, donde ya suman 830 las hectáreas quemadas.

La mayoría de las intervenciones fueron por incendios de pastizales, pero las llamas llegaron a afectar a algunas viviendas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni heridas por el fuego.

Las condiciones climáticas extremas del fin de semana con fuertes vientos, elevadas temperaturas y bajísima humedad, propiciaron la rápida propagación de las llamas.

El jefe del área de Prensa de la Policía, Juan Posadas, hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana, ya que en muchos casos se constató que los incendios no se originaron por causas naturales, sino por la negligencia o intencionalidad del hombre.

Hay una investigación en curso

La policía trabaja activamente para identificar las causas precisas de cada foco y determinar responsabilidades legales en caso de que existan culpables.