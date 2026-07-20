 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Los menores de un año concentran el mayor déficit de vacunación en Salta

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, advirtió que en Salta todavía hay numerosos niños que no tienen completo su esquema de vacunación, principalmente entre los menores de un año y quienes ya cumplieron los 12 meses.

Salta Hoy

20 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La funcionaria indicó que en Salta suelen registrarse dos picos importantes de circulación del virus de la gripe, uno durante esta época y otro en septiembre.

Finalmente, Jure señaló que en algunos casos fue necesaria la intervención judicial para garantizar la vacunación de niños y remarcó que todas las dosis del calendario previenen enfermedades potencialmente graves. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO