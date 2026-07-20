Los menores de un año concentran el mayor déficit de vacunación en Salta
La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, advirtió que en Salta todavía hay numerosos niños que no tienen completo su esquema de vacunación, principalmente entre los menores de un año y quienes ya cumplieron los 12 meses.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
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La funcionaria indicó que en Salta suelen registrarse dos picos importantes de circulación del virus de la gripe, uno durante esta época y otro en septiembre.
Finalmente, Jure señaló que en algunos casos fue necesaria la intervención judicial para garantizar la vacunación de niños y remarcó que todas las dosis del calendario previenen enfermedades potencialmente graves.