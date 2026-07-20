Sáenz prioriza seguridad, salud y educación
Durante el acto de entrega de 10 móviles a la Policía de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la necesidad de establecer prioridades ante el complejo contexto económico que atraviesan la Provincia y los municipios.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Remarcó las inversiones realizadas para fortalecer los servicios esenciales.
Además aseguró que la Provincia mantiene más de 2.700 obras en distintos puntos del territorio y destacó la renovación del parque automotor estatal.
El mandatario también agradeció el trabajo realizado durante los incendios provocados por el viento Zonda, un fenómeno de una magnitud que, según señaló, no se registraba desde hacía más de 60 años.