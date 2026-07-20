Segunda edición del Circuito del Comerciante para agilizar trámites y apoyar al sector
El subsecretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Salta, Marcelo Baggio, presentó una nueva edición de la iniciativa destinada a facilitar gestiones y brindar asesoramiento a comerciantes y emprendedores.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
El funcionario explicó que las habilitaciones automáticas para locales de menos de 300 metros cuadrados y de bajo impacto ambiental podrán realizarse en el momento, mientras que también habrá mesas para digitalizar documentación y destrabar expedientes.
A su vez, la concejal Camila Lobo destacó que la primera edición del Circuito del Comerciante contó con la participación de más de 500 personas y explicó que la propuesta busca reunir en un mismo lugar a las distintas áreas para que comerciantes y emprendedores puedan iniciar, consultar o finalizar sus trámites.