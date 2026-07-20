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Comienza el camino hacia el Milagro con la entronización de las  sagradas imágenes

El vicario cooperador de la Catedral Basílica, Marcos Cepeda, confirmó que la ceremonia de entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro se realizará este sábado 25, desde las 17:30, y será transmitida por las redes sociales de la Catedral.

Salta Hoy

20 / 07 / 2026

 

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El sacerdote explicó que monseñor Mario Antonio Cargnello deberá presentar su renuncia al cumplir 75 años, aunque aclaró que su aceptación dependerá del Santo Padre.

Finalmente, Cepeda señaló que el año pasado llegaron cerca de 425 peregrinaciones y estimó una convocatoria similar para esta edición.

 

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