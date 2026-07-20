Lionel Messi rompió el silencio luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 ante España y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que valoró haber llegado una vez más al último partido por segundo certamen seguido, agradeció el apoyo de los argentinos y destacó la unión que generó la Selección. "Una vez más logramos unirnos como país", expresó. También felicitó al equipo de Luis De la Fuente y evitó referencias a su futuro.

El capitán se pronunció este lunes a través de su cuenta de Instagram donde calificó como "un dolor muy grande" a la final perdida ante la selección española por la mínima diferencia, en la que fue su segunda derrota en esta instancia tras la sufrida en Brasil 2014. Al igual que en aquel momento, el 10 afirmó que será una herida "que va a costar que cierre", dado que Argentina se quedó a las puertas de un bicampeonato, un hito que tan solo Brasil e Italia lograron en casi 100 años.

A pesar del sufrimiento y la tristeza, Messi prefirió hacer hincapié en haber llegado una vez más a una final en el ciclo de Lionel Scaloni (la quinta en total, si se cuentan la dos Copa América y la Finalissima). "También me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", dijo.

Además de resaltar las victorias épicas ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, el rosarino también destacó la unidad que generó esta selección en el pueblo argentino. En ese sentido, resaltó "el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos", reconoció Messi, producto de la tristeza de la derrota, pero recalcó que "este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", un hito que debe ser celebrado y valorado.

Sobre el final del mensaje, aprovechó para enviar un mensaje a los argentinos. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", dijo y cerró con una congratulación hacia los ganadores del Mundial: "También quiero felicitar a España por el campeonato".

Fuente: Ámbito