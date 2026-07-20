Los incendios forestales en la provincia dejaron su primera víctima fatal
Ocurrió en Nazareno, departamento Santa Victoria, donde un hombre de 55 años murió tras ser alcanzado por el fuego en el cerro Punta de Laja.
Salta Hoy
20 / 07 / 2026
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El hallazgo se produjo después de que fuera reportado como desaparecido en medio de un gran incendio forestal.
La Policía y personal de Criminalística investigan las circunstancias del hecho.
El fuego afectó aproximadamente unas 5.700 hectáreas y su propagación fue favorecida por la extrema sequedad de la vegetación, el viento Zonda y las complicaciones geográficas.
Aunque la temperatura ha bajado, el foco sigue activo.