Violento choque entre dos camionetas en la avenida Paraguay

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Personal del SAMEC llegó rápidamente para asistir a los ocupantes de una VW Amarok y una Ford Ranger, en la que se desplazaba una familia.

Según las primeras informaciones la Amarok habría cruzado el semáforo en rojo, embistiendo de lleno al otro vehículo.

Tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, personal de Tránsito Municipal confirmó que el conductor de esta camioneta descendió del rodado y escapó caminando.

Las autoridades investigan inconsistencias sobre una supuesta versión de un viaje de Uber.

Una niña que viajaba en la Ford Ranger sufrió traumatismos leves y fue trasladada hacia el Hospital Materno Infantil.

Un hombre mayor de edad también requirió asistencia médica y fue derivado al Hospital San Bernardo.

El tránsito en la zona fue interrumpido completamente debido al siniestro y hubo desvíos por la colectora, mientras investigan las circunstancias del accidente.