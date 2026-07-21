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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La UNATE celebra 37 años con una gala gratuita en el Teatro Juan Carlos Saravia

La directora de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, Susana Tessio, invitó a la comunidad a participar de las actividades por el aniversario de la institución.

Salta Hoy

21 / 07 / 2026

 

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La directora destacó que la institución cuenta con alrededor de 4.000 alumnos y ofrece 85 talleres gratuitos, entre ellos manejo de celulares, memoria, emociones, arte, manualidades y billeteras virtuales.

Además, invitó a los adultos mayores a inscribirse para la nueva etapa de actividades en la sede de Mitre 383, donde la atención se realiza de 8:30 a 19:30.

 

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