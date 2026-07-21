La UNATE celebra 37 años con una gala gratuita en el Teatro Juan Carlos Saravia

La directora destacó que la institución cuenta con alrededor de 4.000 alumnos y ofrece 85 talleres gratuitos, entre ellos manejo de celulares, memoria, emociones, arte, manualidades y billeteras virtuales.

Además, invitó a los adultos mayores a inscribirse para la nueva etapa de actividades en la sede de Mitre 383, donde la atención se realiza de 8:30 a 19:30.