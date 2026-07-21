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Investigan la muerte de un hombre en Nazareno a causa de los incendios forestales

El hombre, de 38 años, fue encontrado sin vida en un área afectada por el fuego en el paraje Punta Laja en la localidad de Nazareno, departamento Iruya.

Salta Hoy

21 / 07 / 2026

 

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Estaba tratando de juntar a sus animales y apagar los focos ígneos el sábado pasado. 

Al perder contacto con él sus familiares lo reportaron como desaparecido y horas más tarde fue hallado muerto en un lugar de difícil acceso. 

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados, Daniel Espilocín, confirmó que murió por shock hipovolémico debido a las quemaduras.

 


 

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