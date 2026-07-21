Investigan la muerte de un hombre en Nazareno a causa de los incendios forestales

Estaba tratando de juntar a sus animales y apagar los focos ígneos el sábado pasado.

Al perder contacto con él sus familiares lo reportaron como desaparecido y horas más tarde fue hallado muerto en un lugar de difícil acceso.

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados, Daniel Espilocín, confirmó que murió por shock hipovolémico debido a las quemaduras.



