Zigarán reclamó a la Nación respuestas por el descontrol en la frontera

Afirmó que el cierre de Finca Karina permitió reducir el contrabando “a cielo abierto”, aunque advirtió que estas actividades cambian de modalidad.

Zigarán también cuestionó que la recaudación de las chalanas no genere aportes para Aguas Blancas.

El funcionario explicó que el municipio no tiene facultades para regular el paso internacional y reclamó respuestas de Nación y Cancillería.

Indicó que la falta de personal del lado boliviano genera demoras, pasos alternativos y extensas filas.

Finalmente, Zigarán criticó la visita de funcionarios nacionales que recorrieron la frontera sin coordinar con las autoridades locales y aseguró que solo generaron expectativas sin brindar soluciones.