Buscamos fortalecer la seguridad fronteriza con más personal, vehículos y tecnología

El funcionario informó que la Policía de Salta realiza alrededor de mil intervenciones diarias y que el 80% está vinculado con conflictos sociales, como desórdenes en la vía pública, ruidos molestos, violencia familiar y de género, y consumo de alcohol o drogas.

Finalmente, Vílchez señaló que durante cuatro días se registraron más de 130 focos de incendio y unas 840 hectáreas afectadas en el Valle de Lerma, además de más de 5.300 hectáreas quemadas en la zona de Nazareno.



