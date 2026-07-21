Buscamos fortalecer la seguridad fronteriza con más personal, vehículos y tecnología
El secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez, brindó detalles sobre la recorrida realizada junto a autoridades nacionales por el Puerto Chalanas en Aguas Blancas, y analizó las medidas previstas para fortalecer la seguridad provincial.
Salta Hoy
21 / 07 / 2026
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El funcionario informó que la Policía de Salta realiza alrededor de mil intervenciones diarias y que el 80% está vinculado con conflictos sociales, como desórdenes en la vía pública, ruidos molestos, violencia familiar y de género, y consumo de alcohol o drogas.
Finalmente, Vílchez señaló que durante cuatro días se registraron más de 130 focos de incendio y unas 840 hectáreas afectadas en el Valle de Lerma, además de más de 5.300 hectáreas quemadas en la zona de Nazareno.