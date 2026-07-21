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Iruya: Incendios dejan sin pasturas a 1.500 animales y una niña fue trasladada al Garrahan

El presidente de la comunidad Centro Kolla Unidos, Manuel Apaza, advirtió sobre las graves consecuencias de los incendios forestales en comunidades del departamento Iruya y pidió asistencia urgente para las familias afectadas.

Salta Hoy

21 / 07 / 2026

 

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En diálogo con Radio Salta, Apaza explicó que el fuego arrasó las zonas de pastoreo y dejó a unas 35 familias sin alimento para aproximadamente 1.500 cabezas de ganado, por lo que solicitó forraje hasta que vuelvan las lluvias.

Además, informó que una niña de un paraje cercano a Rodeo Colorado sufrió graves lesiones durante el incendio y fue derivada en avión sanitario al Hospital Garrahan, donde permanece internada.

El referente sostuvo que las comunidades se sienten abandonadas ante la demora de la asistencia y señaló que los focos avanzaron por las laderas hasta alcanzar la zona de Nazareno.

También relató que la niña quedó atrapada cuando acompañaba a su familia a rescatar los animales y, debido al difícil acceso al paraje, debió ser trasladada en angarilla por los cerros hasta una ambulancia, para luego ser derivada desde Iruya hacia Buenos Aires.

 

 

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