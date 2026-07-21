Iruya: Incendios dejan sin pasturas a 1.500 animales y una niña fue trasladada al Garrahan

En diálogo con Radio Salta, Apaza explicó que el fuego arrasó las zonas de pastoreo y dejó a unas 35 familias sin alimento para aproximadamente 1.500 cabezas de ganado, por lo que solicitó forraje hasta que vuelvan las lluvias.

Además, informó que una niña de un paraje cercano a Rodeo Colorado sufrió graves lesiones durante el incendio y fue derivada en avión sanitario al Hospital Garrahan, donde permanece internada.

El referente sostuvo que las comunidades se sienten abandonadas ante la demora de la asistencia y señaló que los focos avanzaron por las laderas hasta alcanzar la zona de Nazareno.

También relató que la niña quedó atrapada cuando acompañaba a su familia a rescatar los animales y, debido al difícil acceso al paraje, debió ser trasladada en angarilla por los cerros hasta una ambulancia, para luego ser derivada desde Iruya hacia Buenos Aires.

Campaña solidaria

Carta dirigida a las autoridades