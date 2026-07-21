El Régimen de Verano 2025-2026 de nivel primario alcanzó a 279 estudiantes

Durante el período lectivo 2025-2026, el sistema educativo con régimen de verano alcanzó a 279 estudiantes en 10 escuelas primarias de los departamentos Los Andes, La Poma y San Carlos. La matrícula 2026 creció un 4,1 % respecto al ciclo anterior, incorporando 11 niños y niñas más que en 2025, y permitió que 43 alumnos finalizaran el Nivel Primario.

Entre sus principales ejes de trabajo se destacan la alfabetización inicial, el fortalecimiento de los aprendizajes en Lengua y Matemática, las actividades artísticas, físicas y recreativas, junto con acciones de Salud Escolar, proyectos de iniciación literaria, el uso de los manuales provinciales “Salta enseña, Salta aprende” y el Programa de Refuerzo Estival, que complementa la enseñanza con asistencia alimentaria y promoción del cuidado de la salud.

La modalidad se implementa en escuelas ubicadas en los municipios de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, La Poma y Angastaco, donde se desarrolla una propuesta pedagógica adaptada a los contextos rurales, centrada en la continuidad de las trayectorias escolares, el acompañamiento personalizado y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. En este sentido, se ofrece modalidades de jornada extendida, jornada completa y establecimientos con albergue, adecuadas a las características geográficas, climáticas y sociales de cada región.

Las diez instituciones que funcionan bajo este régimen de verano son las escuelas N° 4288 "Coronel Enrique Vidt", N° 4332 "7 de Mayo", N° 4565 "Padre Antonio Mallea", N° 4571 "Dr. Benjamín Zorrilla", N° 4600 "Mayor Juan Carlos Leonetti", N° 4622 "Manuela Martínez de Tineo", N° 4663 "María del Rosario de San Nicolás", N° 4683 "San José Protector de la Familia", N° 4698 de Cerro Negro y N° 4749 de Angastaco.

Uno de los indicadores más significativos del ciclo, fue la finalización del Nivel Primario por parte de 43 estudiantes de 7° grado, quienes culminaron una etapa fundamental de su formación en un contexto donde la escuela representa mucho más que un espacio de aprendizaje.

El Ministerio de Educación y Cultura a través de la Secretaria de Gestión Educativa informó que la modalidad continúa consolidándose como una política educativa estratégica para garantizar el derecho a la educación en comunidades rurales de difícil acceso. La modalidad demuestra que cada estudiante que permanece en la escuela aprendiendo a leer y escribir, fortalece el arraigo de las familias con acceso a una educación de calidad.