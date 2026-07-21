Salud Pública garantiza la provisión de medicamentos ante la falta de envíos

El Ministerio de Salud Pública informa que, desde abril, no se reciben los envíos de medicamentos correspondientes al programa nacional Remediar. Según lo comunicado por las autoridades nacionales, la interrupción responde a demoras en los tiempos administrativos posteriores a las licitaciones y al retraso en el ingreso de los insumos a los operadores logísticos centrales.

Frente a esta situación de desabastecimiento, la Provincia absorbió la compra y distribución de los insumos necesarios para sostener la atención en toda la red sanitaria público-provincial.

Desde el mes de mayo, el Estado salteño destina una inversión superior a los 100 millones de pesos por mes para abastecer de manera directa a los centros de salud y responder a la demanda de la población.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, explicó que el equipo sanitario readecuó de inmediato la logística y el presupuesto provincial. "Nuestra prioridad es que el paciente no se vea afectado. El Gobierno de la Provincia asumió la inversión necesaria para cubrir los faltantes, asegurando que cada centro de salud cuente con los insumos esenciales", señaló el funcionario.

Por su parte, la titular de la Dirección de Farmacia, Virginia Ocaña, recordó que se había planteado un esquema de reducción progresiva en la cantidad de ítems de los botiquines nacionales para lo que resta del año. Durante el periodo comprendido entre abril y agosto, no se cumplió con los envíos previstos por Nación: en abril la recepción proyectada era de 56 ítems entre analgésicos, antibióticos y cardiovasculares, en mayo la previsión se redujo a 30 ítems y durante junio, julio y agosto la entrega quedó limitada a tan solo 16 ítems, sin que en ninguno de estos meses se concretarán los despachos en las condiciones acordadas.

Mientras que en septiembre el envío se reducirá a sólo 3 ítems destinados exclusivamente a patologías cardiovasculares (Amlodipina + Losartán, Rosuvastatina e Hidroclorotiazida).

A pesar del recorte en el botiquín general, las autoridades confirmaron que se mantiene el envío de los botiquines especiales de Salud Sexual y Reproductiva, junto con los del Programa de los 1000 Días para la atención del embarazo y la primera infancia.

Asimismo, en el marco de las contingencias respiratorias estacionales, la Provincia ratifica la provisión de insumos críticos como aerosoles, cánulas de alto flujo y la medicación preventiva contra el Virus Sincicial Respiratorio (Nirsevimab), garantizando la cobertura integral en los efectores de salud salteños.