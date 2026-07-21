Multaron a un hombre que intentaba quemar basura en pastizales

Teniendo en cuenta el inicio de la temporada de incendios forestales, la Municipalidad de Salta lleva adelante diferentes acciones preventivas en la ciudad, entre ellas, recorridos por potenciales focos ígneos.

En ese marco, ayer por la tarde, la Municipalidad multó a un hombre que intentaba quemar basura en pastizales.

El operativo de detección y multa, que estuvo a cargo de la Subsecretaría de Prtección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Industrial.

Se solicita a la comunidad no realizar estas acciones para evitar incendios forestales, teniendo en cuenta que en estas épocas los riesgos son altos.

La prevención y la responsabilidad de todos son fundamentales para evitar incendios y proteger a la comunidad.

Si bien se espera una semana tranquila y con temperaturas agradables, se recomienda llamar al 105 o al 911 ante cualquier inconveniente.