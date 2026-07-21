Lula acusa a Marco Rubio de interferir en las elecciones de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó al Gobierno de Estados Unidos de intentar influir en las elecciones presidenciales de octubre con el respaldo otorgado a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, y desafió al secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, a “montar un comité” a favor del candidato opositor.

Lula criticó la actitud de Rubio en medio del deterioro de las relaciones bilaterales tras la imposición la semana pasada de aranceles adicionales del 25 % a parte de las exportaciones brasileñas.

Durante un acto en Brasilia en el que el Partido Democrático Laborista (PDT) oficializó su apoyo a la candidatura de reelección de Lula, el mandatario afirmó que aliados y miembros de la familia del expresidente Jair Bolsonaro viajaron a Estados Unidos para pedir sanciones contra Brasil y sostuvo que su Gobierno defenderá la soberanía nacional frente a presiones externas.

“Hoy no tenemos uno, sino varios traidores que van a Estados Unidos a pedir que se impongan castigos contra Brasil. Si el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, quiere venir a apoyar a mi adversario, que venga, que monte un comité, porque vamos a derrotarlos a todos en nombre de la defensa de la democracia en este país”, agregó.

Lula afirmó que la defensa de la soberanía nacional será una de los ejes centrales de su campaña para buscar un nuevo mandato.

“Nada es más sagrado, en este momento histórico, que la defensa de la soberanía nacional. Aquí decidimos nuestro destino y nadie nos dice lo que debemos hacer”, declaró.