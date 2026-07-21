Fútbol de los Barrios: Potrero de Rosario de la Frontera es el primer finalista

El torneo de Fútbol de los Barrios comenzó a definir a los protagonistas de su etapa provincial.

En una semifinal apasionante, Potrero de Rosario de la Frontera logró su clasificación al partido decisivo tras imponerse por 5 a 3 en la tanda de penales ante Limache de Salta Capital, luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Víctor Cuéllar, y del coordinador de la iniciativa, Adrián Cuadrado.

En el lugar, Cuéllar resaltó la dimensión social de esta propuesta al señalar que “detrás de cada plantel existen vecinos organizados, familias presentes y jugadores que representan a su comunidad con orgullo, valor que impulsa al Gobierno de la Provincia a seguir fortaleciendo

