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Fútbol de los Barrios: Potrero de Rosario de la Frontera es el primer finalista

El conjunto rosarino superó a Limache en los penales y sacó boleto a la definición del certamen local.

Deportes

21 / 07 / 2026

 

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El torneo de Fútbol de los Barrios comenzó a definir a los protagonistas de su etapa provincial. 

En una semifinal apasionante, Potrero de Rosario de la Frontera logró su clasificación al partido decisivo tras imponerse por 5 a 3 en la tanda de penales ante Limache de Salta Capital, luego de igualar 1 a 1 en los noventa minutos reglamentarios. 

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Víctor Cuéllar, y del coordinador de la iniciativa, Adrián Cuadrado. 

En el lugar, Cuéllar resaltó la dimensión social de esta propuesta al señalar que “detrás de cada plantel existen vecinos organizados, familias presentes y jugadores que representan a su comunidad con orgullo, valor que impulsa al Gobierno de la Provincia a seguir fortaleciendo
 

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