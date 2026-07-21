Enzo Fernández sobre la final del Mundial: “Hay algo mucho más grande que un resultado”

El mediocampista de la Selección argentina, Enzo Fernández se expresó con un mensaje en redes, tras la final perdida ante España el pasado domingo: "Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado".

Además, Enzo remarcó lo logrado por el plantel con el paso del tiempo: "Hace años que este grupo representa de la mejor manera", a su vez destacó los valores más allá de los resultados: "Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos".

El mediocampista del Chelsea describió las características del grupo del cual es parte: “Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

Al igual que todos los jugadores del plantel, brindó solo palabras de agradecimiento para con el aliento y apoyo del público nacional: “Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo”.

También, expresó el significado sobre el significado de ser parte de la Selección de Argentina e hizo una promesa en el caso de seguir siendo convocado: “Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”.

Si bien pudo ser cuestionado al principio, Enzo termino siendo un papel fundamental en la trayectoria hacia la final del Mundo ante España, debido a que fue el que selló la sufrida remontada ante Egipto marcando el 3-2 final que dio la clasificación hacia los cuartos ante Suiza.

También fue una de las figuras del buen futbol demostrado frente a Inglaterra en semifinales, contemplando que termino siendo el autor del golazo desde fuera del área que brindó el empate parcial ante la selección de los “Tres Leones”, que posteriormente ganaron con gol de Lautaro Martínez.

