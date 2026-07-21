Los teleféricos San Bernardo y Ala Delta reciben a 2000 visitantes por día

Los teleféricos San Bernardo y Ala Delta registran una intensa concurrencia durante el receso invernal en Salta, con un promedio de 2000 pasajeros diarios que acceden a las mejores vistas del valle. Para enriquecer la experiencia en la cumbre, el complejo impulsa el ciclo "Vacaciones en la cima", una propuesta de shows en vivo que llena de música el mirador principal todas las semanas a partir de las 15.

La iniciativa, pensada para el disfrute de familias y visitantes al aire libre, reúne a destacados artistas locales con acceso libre, sujeto a las condiciones del tiempo. En esta oportunidad, la grilla semanal contará el miércoles 22 de julio con la mística de la Peña Boliche Balderrama, continuará al día siguiente de la mano del solista Jorge Aylan y cerrará el sábado 25 a puro canto nativo junto al grupo Viday.

De este modo, el emblemático atractivo serrano consolida una vivencia integral para el público salteño y los turistas, integrando el recorrido aéreo, los paisajes de montaña y las expresiones culturales en un punto de encuentro inolvidable.