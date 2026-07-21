La Provincia asiste financieramente a Nazareno por los incendios

A causa de las problemáticas que causaron los incendios en el municipio de Nazareno, el secretario del Interior de la Provincia, Javier Diez Villa, y el intendente, José Yugra, firmaron en Casa de Gobierno un convenio de asistencia financiera no reintegrable que será destinado a trabajos de asistencia a los vecinos afectados.

Se estima que el incidente abarcó una superficie aproximada de 7.000 hectáreas, afectando a unas 50 familias, pequeñas productoras, que perdieron diversos tipos de ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos.

Diez Villa remarcó que “desde el Gobierno de la Provincia estamos trabajando en conjunto con el municipio para brindar respuestas que ayuden a afrontar los problemas que causaron los incendios”. En este sentido, subrayó que, desde otras áreas, como los Ministerios de Desarrollo Social y el de Producción y Minería, se brindan también herramientas al municipio para compensar las pérdidas. “El Gobernador está al tanto de la situación y dispuso la asistencia al municipio”, sumó el funcionario.

El intendente de Nazareno agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por la disposición de todas las áreas de Gobierno para colaborar en esta situación y encontrar soluciones para asistir a los vecinos afectados.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil se indicó que la zona de Nazareno se encuentra monitoreada vía satélite.