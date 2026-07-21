Gala con grandes clásicos de la ópera en el Teatro Provincial

En una de sus presentaciones más esperadas del año, la Orquesta Sinfónica de Salta (OSS) protagonizará dos imperdibles noches de ópera, junto al Estudio Coral de Salta y dos cantantes líricos del Teatro Colón: la soprano Florencia Burgardt y el tenor Fermín Prieto.

Las veladas serán el jueves 30 y el viernes 31 de julio, a las 21 h, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Ambos cuerpos estables del Instituto de Música y Danza de la provincia estarán a cargo de sus directores: la OSS bajo la batuta del maestro Jorge Mario Uribe, y el ECS a las órdenes del maestro Luciano Garay.

El repertorio incluirá apartes de las óperas más famosas del mundo: Turandot, La Bohème y Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, y Aída y I Vespri Siciliani, de Giuseppe Verdi, además del Intermezzo de La Cavalleria Rusticana, de Paolo Mascagni.

En palabras del maestro Uribe, “estos serán dos de los conciertos más importantes y apoteósicos de la temporada de nuestros 25 años, junto al Estudio Coral y dos grandes solistas. Me siento muy emocionado de poder presentar al público salteño estas obras tan entrañables de los dos más grandes íconos de la ópera italiana”.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital www.vamos.gob.ar. Como es habitual en los conciertos de la OSS, hay entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, aunque en número limitado.