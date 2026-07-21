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La crisis económica eleva las consultas de salud mental en hospitales públicos

Las atenciones hospitalarias por salud mental en Salta aumentaron un 40% en 2025.

Salta Hoy

21 / 07 / 2026

 

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Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones, explicó que este incremento se debe al desplazamiento de pacientes del sector privado al público.  

Los indicadores muestran un aumento en problemas como el suicidio, el consumo de drogas, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, angustia y depresión.

Teruel destacó la importancia de la construcción colectiva de la salud mental y mencionó que el sistema de salud pública trabaja para reducir las barreras de acceso a la atención. 

El aumento se atribuye a condiciones socioeconómicas difíciles y a una mayor disponibilidad de servicios.

 

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