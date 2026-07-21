Un turista de nacionalidad paraguaya falleció tras descompensarse en pleno centro
Ocurrió anoche cerca de las 20:00 cuando caminaba junto a su esposa por la calle Caseros, en el área de la Plaza 9 de Julio.
Salta Hoy
21 / 07 / 2026
VER GALERÍA
A pesar de los intentos de reanimación por parte de transeúntes y profesionales del Samec, el hombre perdió la vida en el lugar.
El trágico suceso movilizó a los equipos de asistencia y peritos policiales para llevar adelante los protocolos e investigaciones correspondientes.