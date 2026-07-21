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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

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Los Bohemios

Programa Cultural 

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Un clásico de la radio salteña.

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El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un turista de nacionalidad paraguaya falleció tras descompensarse en pleno centro

Ocurrió anoche cerca de las 20:00 cuando caminaba junto a su esposa por la calle Caseros, en el área de la Plaza 9 de Julio.

Salta Hoy

21 / 07 / 2026

 

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A pesar de los intentos de reanimación por parte de transeúntes y profesionales del Samec, el hombre perdió la vida en el lugar. 

El trágico suceso movilizó a los equipos de asistencia y peritos policiales para llevar adelante los protocolos e investigaciones correspondientes.


 

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