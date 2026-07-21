Advierten sobre vientos fuertes en la Puna y viento Zonda en los Valles

La zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos intensos en la región de Puna de los departamentos de Cachi, La Poma, Los Andes y Puna de Molinos.

El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.