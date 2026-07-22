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La provincia de Catamarca sufre un temporal histórico de nieve y frío polar

Una ola de aire antártico impactó severamente en la alta montaña y la Puna catamarqueña con temperaturas que alcanzaron un récord de -27°.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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La acumulación de nieve es de casi dos metros de altura, cubriendo vehículos y casas. 

Los vientos intensos generaron ráfagas superiores a 170 km/h en zonas altas, reduciendo la visibilidad. 

Los campamentos mineros en Tres Quebradas (Fiambalá) y áreas del Salar del Hombre Muerto quedaron completamente aislados a 4.500 metros sobre el nivel del mar. 

Hubo un gran operativo de rescate de los operarios varados. 

Además dos familias con niños que realizaban turismo fueron localizadas y puestas a resguardo.

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