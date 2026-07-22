La provincia de Catamarca sufre un temporal histórico de nieve y frío polar
Una ola de aire antártico impactó severamente en la alta montaña y la Puna catamarqueña con temperaturas que alcanzaron un récord de -27°.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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La acumulación de nieve es de casi dos metros de altura, cubriendo vehículos y casas.
Los vientos intensos generaron ráfagas superiores a 170 km/h en zonas altas, reduciendo la visibilidad.
Los campamentos mineros en Tres Quebradas (Fiambalá) y áreas del Salar del Hombre Muerto quedaron completamente aislados a 4.500 metros sobre el nivel del mar.
Hubo un gran operativo de rescate de los operarios varados.
Además dos familias con niños que realizaban turismo fueron localizadas y puestas a resguardo.