La provincia de Catamarca sufre un temporal histórico de nieve y frío polar

La acumulación de nieve es de casi dos metros de altura, cubriendo vehículos y casas.

Los vientos intensos generaron ráfagas superiores a 170 km/h en zonas altas, reduciendo la visibilidad.

Los campamentos mineros en Tres Quebradas (Fiambalá) y áreas del Salar del Hombre Muerto quedaron completamente aislados a 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Hubo un gran operativo de rescate de los operarios varados.

Además dos familias con niños que realizaban turismo fueron localizadas y puestas a resguardo.