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Riesgo de incendios forestales: Hombre multado por intentar quemar basura en pastizales

Ocurrió en las inmediaciones del Parque Industrial.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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El operativo de la Municipalidad fue realizado el lunes pasado en horas de la tarde por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental. 

Las autoridades advierten sobre los riesgos de incendios forestales en esta temporada. 

Pidieron a la comunidad que evite estas acciones peligrosas. Por cualquier inconveniente recomendaron llamar al número 105 o al Sistema de Emergencias 911.

 

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