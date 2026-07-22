Riesgo de incendios forestales: Hombre multado por intentar quemar basura en pastizales
Ocurrió en las inmediaciones del Parque Industrial.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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El operativo de la Municipalidad fue realizado el lunes pasado en horas de la tarde por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental.
Las autoridades advierten sobre los riesgos de incendios forestales en esta temporada.
Pidieron a la comunidad que evite estas acciones peligrosas. Por cualquier inconveniente recomendaron llamar al número 105 o al Sistema de Emergencias 911.