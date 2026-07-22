“Raúl Alfonsín y los intelectuales”: Un nuevo libro que llega este viernes a Salta

El autor sostuvo que varias de las ideas de Alfonsín continúan vigentes, entre ellas el respeto por la pluralidad, el diálogo, los acuerdos políticos, el federalismo y la modernización del Estado.

Finalmente, Acosta analizó la crisis del radicalismo y de los partidos políticos, y afirmó que su recuperación requerirá un proyecto de largo plazo, renovación generacional y autocrítica.