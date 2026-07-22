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“Raúl Alfonsín y los intelectuales”: Un nuevo libro que llega este viernes a Salta

El politólogo y sociólogo Alfio Germán Acosta presentará el 24 de julio su libro sobre el vínculo entre Alfonsín, los intelectuales y las ideas que acompañaron la transición democrática. El encuentro será a las 19.30, en el comité de la UCR, ubicado en Mitre 653.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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El autor sostuvo que varias de las ideas de Alfonsín continúan vigentes, entre ellas el respeto por la pluralidad, el diálogo, los acuerdos políticos, el federalismo y la modernización del Estado.

Finalmente, Acosta analizó la crisis del radicalismo y de los partidos políticos, y afirmó que su recuperación requerirá un proyecto de largo plazo, renovación generacional y autocrítica.

 

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