Los pasos fronterizos de Sico en Salta y Jama en Jujuy están cerrados
Es para todo tipo de vehículo por acumulación de nieve en la calzada del lado chileno, confirmaron autoridades policiales.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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La situación se extiende desde el kilómetro 100 al 157 de la Ruta 27 CH.
Personal de vialidad se encuentra trabajando en el despeje de la ruta.
Las condiciones climáticas son nubladas y hay viento fuerte en la zona.
Se recomienda a los conductores evitar el tránsito por esta ruta hasta nuevo aviso.
Había una gran cantidad de camiones varados a la espera de poder seguir el viaje.