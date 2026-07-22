Rutas abandonadas: Denuncian que el 75% de la red vial nacional está en mal estado

El dirigente cuestionó el nuevo sistema de concesiones y aseguró que no resolverá las problemáticas de fondo ni permitirá construir autovías, puentes u otras obras actualmente paralizadas.

Finalmente, Cattanzaro remarcó que el Estado nacional debe garantizar la infraestructura vial y advirtió que la falta de inversión perjudica a la producción, al turismo y a la seguridad de quienes circulan por las rutas.



