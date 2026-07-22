Rutas abandonadas: Denuncian que el 75% de la red vial nacional está en mal estado
El secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, cuestionó el desfinanciamiento del organismo y alertó por la paralización de las obras y tareas de mantenimiento en todo el país.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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El dirigente cuestionó el nuevo sistema de concesiones y aseguró que no resolverá las problemáticas de fondo ni permitirá construir autovías, puentes u otras obras actualmente paralizadas.
Finalmente, Cattanzaro remarcó que el Estado nacional debe garantizar la infraestructura vial y advirtió que la falta de inversión perjudica a la producción, al turismo y a la seguridad de quienes circulan por las rutas.