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Rutas abandonadas: Denuncian que el 75% de la red vial nacional está en mal estado

El secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, cuestionó el desfinanciamiento del organismo y alertó por la paralización de las obras y tareas de mantenimiento en todo el país.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

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El dirigente cuestionó el nuevo sistema de concesiones y aseguró que no resolverá las problemáticas de fondo ni permitirá construir autovías, puentes u otras obras actualmente paralizadas. 

Finalmente, Cattanzaro remarcó que el Estado nacional debe garantizar la infraestructura vial y advirtió que la falta de inversión perjudica a la producción, al turismo y a la seguridad de quienes circulan por las rutas.


 

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