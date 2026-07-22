Comercio: El empleo registrado cayó más de un 10% en tres años

El dirigente aseguró que las medidas forman parte de un modelo que busca reducir la intervención del Estado y debilitar el sistema de solidaridad laboral.

Finalmente, Ortiz indicó que el empleo registrado en el sector comercial cayó más de un 10% durante los últimos tres años y entre un 3% y un 4% en lo que va del año.

También señaló que, ante la crisis, algunas empresas exigen a sus empleados renunciar para continuar trabajando sin registración y advirtió que la pérdida de salarios profundiza la caída del consumo.