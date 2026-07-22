Comercio: El empleo registrado cayó más de un 10% en tres años
El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, Ángel Ortiz, cuestionó las políticas laborales del Gobierno nacional y alertó sobre el crecimiento de la informalidad y la pérdida de puestos registrados.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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El dirigente aseguró que las medidas forman parte de un modelo que busca reducir la intervención del Estado y debilitar el sistema de solidaridad laboral.
Finalmente, Ortiz indicó que el empleo registrado en el sector comercial cayó más de un 10% durante los últimos tres años y entre un 3% y un 4% en lo que va del año.
También señaló que, ante la crisis, algunas empresas exigen a sus empleados renunciar para continuar trabajando sin registración y advirtió que la pérdida de salarios profundiza la caída del consumo.