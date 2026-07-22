La Fundación Nutrir Salta lanzó una campaña para evitar el cierre de uno de sus centros

A su vez, Gabriela Márquez, secretaria de la Fundación, informó que la campaña busca reunir a 5.000 donantes que aporten 5.000 pesos y que hasta el momento se sumaron 1.042 personas.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la sede ubicada en Junín esquina Entre Ríos, comunicarse al 3874120975 o ingresar a las redes sociales y al sitio web de Nutrir Salta.

Se puede donar por la página web de la institución o por transferencia fund.nutrir.salta.mp