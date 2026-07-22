La Fundación Nutrir Salta lanzó una campaña para evitar el cierre de uno de sus centros
La presidenta de la Fundación Nutrir Salta, Teresa Cornejo, explicó que las dificultades económicas ponen en riesgo la continuidad de la atención que reciben más de 120 niños y sus familias en la capital provincial.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
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A su vez, Gabriela Márquez, secretaria de la Fundación, informó que la campaña busca reunir a 5.000 donantes que aporten 5.000 pesos y que hasta el momento se sumaron 1.042 personas.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la sede ubicada en Junín esquina Entre Ríos, comunicarse al 3874120975 o ingresar a las redes sociales y al sitio web de Nutrir Salta.
Se puede donar por la página web de la institución o por transferencia fund.nutrir.salta.mp