Una mujer de 35 años fue hallada sin vida en una casilla precaria en el B° Juan Pablo II

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El cuerpo fue encontrado en la intersección de la avenida Escuadrón Los Decididos y la avenida 17 de Junio, cerca del santuario del Gauchito Gil.

La mujer y su pareja estaban en situación de calle y utilizaban ese lugar como refugio.

Tras un llamado al Sistema de Emergencias 911, llegó la policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Una fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia y determinar las causas del deceso.

Según señaló el médico legal que concurrió al lugar, la muerte se habría producido por asfixia por ahorcamiento y que no presentaba otros signos de violencia.

Las actuaciones serán llevadas adelante por la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.



