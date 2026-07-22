Una mujer de 35 años fue hallada sin vida en una casilla precaria en el B° Juan Pablo II
Ocurrió hoy a las 4:00 de la madrugada en la zona norte de la ciudad.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
[Foto gentileza Diario El Tribuno]
El cuerpo fue encontrado en la intersección de la avenida Escuadrón Los Decididos y la avenida 17 de Junio, cerca del santuario del Gauchito Gil.
La mujer y su pareja estaban en situación de calle y utilizaban ese lugar como refugio.
Tras un llamado al Sistema de Emergencias 911, llegó la policía y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Una fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia y determinar las causas del deceso.
Según señaló el médico legal que concurrió al lugar, la muerte se habría producido por asfixia por ahorcamiento y que no presentaba otros signos de violencia.
Las actuaciones serán llevadas adelante por la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.