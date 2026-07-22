Por segundo año consecutivo: Se canceló oficialmente el Fogón de los Trabajadores 2026
El organizador del festival, Pascar Cari, confirmó que la histórica muestra folclórica y gratuita en honor a San Cayetano no se realizará este año.
Salta Hoy
22 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Explicó que la decisión se debe a razones estrictamente financieras y a los altos costos logísticos de infraestructura.
La comisión organizadora consideró hacer un espectáculo más pequeño, pero optó por cancelar todo ya que no quieren comprometer la calidad del evento.
La organización espera retomar el festival en 2027, si la situación económica mejora.