 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Por segundo año consecutivo: Se canceló oficialmente el Fogón de los Trabajadores 2026

El organizador del festival, Pascar Cari, confirmó que la histórica muestra folclórica y gratuita en honor a San Cayetano no se realizará este año.

Salta Hoy

22 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Explicó que la decisión se debe a razones estrictamente financieras y a los altos costos logísticos de infraestructura.

La comisión organizadora consideró hacer un espectáculo más pequeño, pero optó por cancelar todo ya que no quieren comprometer la calidad del evento. 

La organización espera retomar el festival en 2027, si la situación económica mejora.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO