En agosto se realizará la 30° Semana de Cine en Salta

La Semana de Cine en Salta es el evento cinematográfico con más trayectoria en la Región, y este año reafirma su vigencia con la celebración de 30 ediciones consecutivas.

Cada año, la Semana reúne a referentes de la industria nacional y local con el público salteño, que se convoca frente a la pantalla grande para disfrutar de una imperdible selección de películas, llenando de vida las salas.

Las sedes de esta edición serán, principalmente, la Usina Cultural y Cine Ópera en nuestra ciudad, y se sumarán sedes en diferentes municipios de la provincia.

La Función Apertura tendrá lugar el jueves 6, a las 21 hs, en el Cine Ópera y será nada menos que con “Modelo 73” de Rodrigo Moscoso, en el marco de la sección Mirada Salteña. Esta película, referente del cine salteño y del nuevo cine argentino, fue estrenada en la 5° Semana de Cine y hoy, luego de 25 años, vuelve a la pantalla grande salteña para el disfrute de todos.

Además, habrá una selección de películas extranjeras y argentinas, más Mirada Salteña, una muestra de videoclips y animaciones latinoamericanas, talleres, mesas paneles, música sinfónica para cine mudo y otras actividades imperdibles como un set de filmación en vivo para vivir de cerca la experiencia de un rodaje.

Se sumarán importantes invitados, como directores, actores, cantantes y productores, para interactuar con el público y amplificar su experiencia.

Es importante destacar que las funciones y actividades en la Usina Cultural serán gratuitas, mientras que en el Cine Opera, la entrada tendrá un valor accesible.

Catálogo y programación completa, próximamente en www.saltacine.gob.ar.