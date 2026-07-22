Más de 250 picaduras de alacranes fueron notificadas durante el primer semestre en Salta

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica -sobre alacranismo- hasta la semana epidemiológica (SE) 26, comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio.

Durante ese periodo se ha notificado 1 caso de picadura de alacrán, en el departamento Capital. El acumulado en el primer semestre del año es de 256 casos.

El 84% de las notificaciones se registró en el departamento Capital, es decir 215 casos. También hubo 16 en Anta, 18 en San Martín, 1 en Orán, 1 en Rosario de la Frontera y 5 fueron a personas con residencia en otras provincias.

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población adoptar medidas para evitar la presencia de alacranes en las viviendas y sus alrededores y prevenir picaduras, ya que el veneno es una toxina que actúa sobre el sistema nervioso y requiere medicación específica.

En Salta, el alacrán más común es de color castaño claro, con tres bandas marrones a lo largo del lomo. Sus patas son de color uniforme, sin manchas. Tiene pinzas finas y largas y mide entre 4 y 6,5 centímetros. Posee una prolongación articulada que termina en un aguijón y una púa, con lo que inyecta el veneno.

Esta especie se alimenta de otros insectos, sobre todo cucarachas y arañas, por lo que suele ingresar a las casas buscando comida. Es de hábitos nocturnos y suele ocultarse en lugares oscuros, entre maderas, escombros, ladrillos, cámaras subterráneas, depósitos, desagües.

Qué hacer

Las picaduras son más frecuentes en miembros inferiores y generalmente ocurren en noches de mucho calor o en días con amenaza de tormenta.

En caso de ser picado por un alacrán:

• Aplicar frío en el lugar de la picadura, para retardar la absorción del veneno.

• Concurrir inmediatamente al puesto sanitario, centro de salud u hospital más próximo.

• Es conveniente capturar al alacrán, vivo o muerto, y llevarlo al centro sanitario para que se identifique su especie.

En caso de matarlo, evitar destrozarlo, para facilitar su identificación.

• Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto correspondiente. Las personas residentes en la ciudad de Salta, deben dirigirse a la Guardia del hospital Señor del Milagro. Quienes vivan en el interior, concurrir de inmediato al hospital de la zona.

Prevención

Para alimentarse de cucarachas, los alacranes pueden ingresar a las casas y refugiarse en grietas de paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de madera, debajo de muebles o entre ropa y calzados. Por ello, se recomienda:

• Mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, teniendo cuidado al remover objetos.

• Evitar la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes.

• Evitar que los niños jueguen en esos lugares.

• Tapar grietas en revoques. Poner especial cuidado si las paredes son de ladrillos huecos.

• Sellar las cámaras de las cloacas y colocar mallas metálicas en rejillas de cocina, baño, lavadero y desagües.

• No introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc.

• Si ya se encontró un alacrán en la vivienda, revisar la cama antes de acostarse.

• No dejar ropa en el suelo o colgada de las paredes. Revisar y sacudir las prendas antes de usarlas.

• No andar descalzo, sobre todo en patios y jardines.

• Revisar los zapatos, sobre todo antes de calzar a los niños.

Efectos de la picadura

La picadura de alacrán provoca síntomas locales como dolor con sensación de quemadura, enrojecimiento y sensación de adormecimiento o anestesia.

Los síntomas generales, que se observan principalmente en niños, son piel pálida y sudorosa, fiebre, cefalea, excitación y temblores generalizados. También puede haber somnolencia, agitación, vómitos, dolores articulares, taquicardia, problemas visuales, cólicos y diarrea.