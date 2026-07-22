 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Justicia de Estados Unidos incautó el celular de Chiqui Tapia y fue citado a declarar

Fue antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina, tras la derrota en la final del Mundial. 

Mundo

22 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Justicia de Estados Unidos secuestró el celular del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina, según publicó el sitio Infobae.

El titular de la AFA deberá presentarse ante la Corte del distrito sur de Florida el próximo 30 de julio. Es a raíz de la causa que investiga los contratos comerciales de la entidad madre del fútbol argentino.

Además, Tapia deberá aportar información de sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Tourprodenter es la empresa involucrada que funciona como agente comercial de la AFA y tiene como uno de sus principales actores a Faroni. 

El accionar del FBI fue previo a que subieran al avión que los iba a trasladar al país, tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. Los fiscales, detalla Infobae, reconstruyen maniobras con operaciones que superarían los 300 millones de dólares.  

Quienes están detrás de la investigación son los fiscales federales especializados en delitos financieros: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO